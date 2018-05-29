Пострадавший госпитализирован в медицинское учреждение
На станции Нижнеудинск в Иркутской области 12 мая около девяти вечера 19-летний местный житель получил удар электротоком.
По предварительным данным, молодой человек поднялся по лестнице на крышу одного из вагонов стоявшего на пути грузового железнодорожного состава, где его ударило током.
Пострадавший доставлен в близлежащее медицинское учреждение, где ему оказывается медицинская помощь.
По данному факту проводится доследственная проверка, сообщает пресс-служба Восточно-Сибирского следственного управления на транспорте СКР.
Следствием проводятся мероприятия, направленные на установление причин и обстоятельств произошедшего. По результатам проверки будет принято процессуальное решение.
В Нижнеудинске парня ударило током на железной дороге
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