В Улан-Удэ у наркомана нашли марихуану

Мужчина приехал из Закаменского района



Накануне днём на улан-удэнском автовокзале на улице Советской сотрудники уголовного розыска задержали 30-летнего жителя Закаменского района. У мужчины нашли и изъяли наркотическое вещество. Изъятое, по заключению экспертизы, марихуана весом более 200 граммов.



- Молодой человек нигде не работает, ранее неоднократно судим, сообщают в пресс-службе МВД по Бурятии.



За незаконное приобретение, хранение наркотических веществ возбуждено уголовное дело. Ведётся следствие.

