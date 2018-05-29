Мужчина приехал из Закаменского района
Накануне днём на улан-удэнском автовокзале на улице Советской сотрудники уголовного розыска задержали 30-летнего жителя Закаменского района. У мужчины нашли и изъяли наркотическое вещество. Изъятое, по заключению экспертизы, марихуана весом более 200 граммов.
- Молодой человек нигде не работает, ранее неоднократно судим, сообщают в пресс-службе МВД по Бурятии.
За незаконное приобретение, хранение наркотических веществ возбуждено уголовное дело. Ведётся следствие.
В Улан-Удэ у наркомана нашли марихуану
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