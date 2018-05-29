Иркутянка устроила в доме наркопритон

Происшествия, Фото: ГУ МВД по Иркутской области

Женщина несколько лет сдавала жильё за продукты и алкоголь



Сотрудники отдела по борьбе с незаконным оборотом наркотиков межмуниципального Управления МВД России «Иркутское» пресекли деятельность наркопритона в частном доме, расположенном в Кировском районе областного центра.



Установлено, что 41-летняя уроженка Новосибирской области устроила притон в доме на улице Рабочая. В ходе обысков в жилище обнаружили и изъяли медицинские шприцы, используемые наркозависимыми при употреблении запрещённых веществ, а также полимерный свёрток предположительно из под наркотического средства синтетического происхождения.



Задержанная на протяжении нескольких лет предоставляла жилое помещение малознакомым людям в обмен на продукты питания, денежные средства и алкогольную продукцию. Известно, что она нигде не работает и страдает алкогольной зависимостью.



По данному факту органами дознания возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного частью 1 статьи 232 Уголовного Кодекса Российской Федерации «Организация либо содержание притонов или систематическое предоставление помещений для потребления наркотических средств».



Санкция статьи предусматривает максимальное наказание в виде лишения свободы на срок до 4 лет, сообщает пресс-служба межмуниципального Управления МВД России «Иркутское».

