Женщина несколько лет сдавала жильё за продукты и алкоголь
Сотрудники отдела по борьбе с незаконным оборотом наркотиков межмуниципального Управления МВД России «Иркутское» пресекли деятельность наркопритона в частном доме, расположенном в Кировском районе областного центра.
Установлено, что 41-летняя уроженка Новосибирской области устроила притон в доме на улице Рабочая. В ходе обысков в жилище обнаружили и изъяли медицинские шприцы, используемые наркозависимыми при употреблении запрещённых веществ, а также полимерный свёрток предположительно из под наркотического средства синтетического происхождения.
Задержанная на протяжении нескольких лет предоставляла жилое помещение малознакомым людям в обмен на продукты питания, денежные средства и алкогольную продукцию. Известно, что она нигде не работает и страдает алкогольной зависимостью.
По данному факту органами дознания возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного частью 1 статьи 232 Уголовного Кодекса Российской Федерации «Организация либо содержание притонов или систематическое предоставление помещений для потребления наркотических средств».
Санкция статьи предусматривает максимальное наказание в виде лишения свободы на срок до 4 лет, сообщает пресс-служба межмуниципального Управления МВД России «Иркутское».
Иркутянка устроила в доме наркопритон
Происшествия, Фото:
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