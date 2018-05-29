Пожарные спасли 22 человека из горящего дома в Иркутске









- В здании работали 4 звена газодымозащитной службы. Основные силы были направлены на спасение людей, поскольку в доме коридорного типа из-за пожара верхний этаж оказался в плотном дыму. Жильцы паниковали, не имея возможности выйти из квартир. Задымление и отсутствие лестничного освещения делало самостоятельную эвакуацию опасной. По лестничным маршам нами были выведены 22 человека. Производилось вскрытие 19 входных дверей квартир на пятом этаже для проверки на наличие людей, - сообщил начальник караула пожарно-спасательной части № 5 Иркутска Сергей Осокин.



Благодаря оперативному реагированию пожарных подразделений удалось избежать трагических последствий: травмированных и погибших – нет.



Открытое горение, происходившее в однокомнатной квартире, было ликвидировано в течение 20 минут. Площадь пожара составила 30 квадратных метров. По предварительной версии, его причиной могло стать неосторожное обращение с огнём самих хозяев, сообщает пресс-служба ГУ МЧС России по Иркутской области.

- В здании работали 4 звена газодымозащитной службы. Основные силы были направлены на спасение людей, поскольку в доме коридорного типа из-за пожара верхний этаж оказался в плотном дыму. Жильцы паниковали, не имея возможности выйти из квартир. Задымление и отсутствие лестничного освещения делало самостоятельную эвакуацию опасной. По лестничным маршам нами были выведены 22 человека. Производилось вскрытие 19 входных дверей квартир на пятом этаже для проверки на наличие людей, - сообщил начальник караула пожарно-спасательной части № 5 Иркутска Сергей Осокин.Благодаря оперативному реагированию пожарных подразделений удалось избежать трагических последствий: травмированных и погибших – нет.Открытое горение, происходившее в однокомнатной квартире, было ликвидировано в течение 20 минут. Площадь пожара составила 30 квадратных метров. По предварительной версии, его причиной могло стать неосторожное обращение с огнём самих хозяев, сообщает пресс-служба ГУ МЧС России по Иркутской области.





Звонки от жителей многоквартирного дома с улицы Авиастроителей в Иркутске начали поступать в девять часов вечера 28 мая. Люди, кричали, что не могут выйти из квартир из-за сильного задымления. В здании коридорного типа, где произошёл пожар в квартире на пятом этаже, едкий дым мгновенно отрезал жильцов от путей эвакуации.Через три минуты после поступившего сообщения на место прибыли бойцы отдельного поста цеха пожарной безопасности Иркутского авиационного завода, спустя ещё несколько минут к ним присоединились огнеборцы нескольких иркутских пожарно-спасательных частей и специализированной пожарно-спасательной части. Всего к спасению людей и ликвидации пожара были привлечены 34 человека личного состава, 6 автоцистерн, автолестницы.