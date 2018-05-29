Инцидент произошёл в микрорайоне Мелькомбинат
Улан-удэнские полицейские задержали 51-летнего горожанина, подозреваемого в грабеже, сообщает пресс-служба МВД по Бурятии.
Как оказалось, злоумышленник отобрал у мужчины сотовый на остановке «Рынок Крестьянский». Ущерб составил 20 тысяч рублей. За грабёж возбуждено уголовное дело. Ведётся следствие.
МВД по Бурятия рекомедует быть бдительными, принимать меры по сохранности собственного имущества: не оставлять вещи без присмотра в автомобилях, увеселительных заведениях, общественном транспорте и торговых центрах. Возвращаясь из гостей и питейных заведений, пользоваться услугами такси; не посещать массовые мероприятия, находясь в состоянии алкогольного опьянения.
Люди, знающие о преступлении, могут сообщить об этом в органы внутренних дел по «телефону доверия»: 8(3012)292-292 (информация принимается анонимно, круглосуточно).
Улан-удэнец выхватил мобильник у прохожего
Происшествия, Фото:
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