Улан-удэнец выхватил мобильник у прохожего

Инцидент произошёл в микрорайоне Мелькомбинат



Улан-удэнские полицейские задержали 51-летнего горожанина, подозреваемого в грабеже, сообщает пресс-служба МВД по Бурятии.



Как оказалось, злоумышленник отобрал у мужчины сотовый на остановке «Рынок Крестьянский». Ущерб составил 20 тысяч рублей. За грабёж возбуждено уголовное дело. Ведётся следствие.



МВД по Бурятия рекомедует быть бдительными, принимать меры по сохранности собственного имущества: не оставлять вещи без присмотра в автомобилях, увеселительных заведениях, общественном транспорте и торговых центрах. Возвращаясь из гостей и питейных заведений, пользоваться услугами такси; не посещать массовые мероприятия, находясь в состоянии алкогольного опьянения.



Люди, знающие о преступлении, могут сообщить об этом в органы внутренних дел по «телефону доверия»: 8(3012)292-292 (информация принимается анонимно, круглосуточно).

