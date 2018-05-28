Но при этом не было пьяных детей
В день празднования последнего звонка в Бурятии выявлено 26 нарушений продажи алкоголя. Как сообщал «Байкал-Daily», 24 мая и 1 июня по всей республике запрещена продажа спиртосодержащей продукции.
- В том числе, 21 нарушение правил розничной продажи алкогольной продукции, 5 правонарушений продажи спиртного несовершеннолетним: три факта в Улан-Удэ, Кижингинский и Тункинские районы, - рассказала на сегодняшнем брифинге инспектор по особым поручениям отдела организации деятельности ПДН МВД по Бурятии Юлия Русина.
Кроме того, 15 подростков нарушили комендантский час. Как отметила Русина, все школьники не выпускники. А также не было пьяных подростков. В прошлом году таких подростков было трое.
Пятерым школьникам в Бурятии продали алкоголь в Последний звонок
Происшествия, Фото:
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