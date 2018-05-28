Одна девочка стала инвалидом
Как сообщал «Байкал-Daily», в августе прошлого года на 408 километре федеральной трассе «Байкал» недалеко от посёлка Солонцы в Тарбагатайском районе 30-летний водитель за рулём «Тойоты Королла» сбил двух школьниц: 11 и 13-ти лет. Девочки с различными травмами были госпитализированы в больницу.
Девочки переходили дорогу «по зебре» на зелёный сигнал светофора. Ехавший грузовик уступил проезжую часть, однако водитель «Аллиона» не заметил этого и совершил ДТП.
- Пешеходам был причинён тяжкий вред здоровью. В настоящий время в отношении одной решается вопрос об инвалидности, - рассказал на брифинге и.о. начальника специализированного следственного отдела по расследованию ДТП СУ МВД по республике Бурятия Анатолий Ангахаев.
По его словам, уголовное дело в отношении водителя за нарушение правил дорожного движения направлено в суд. Водителю грозит до шести лет колонии.
Сбившему двух девочек в Бурятии водителю грозит 6 лет колонии
Происшествия, Фото:
Комментарии
Уважаемые читатели, все комментарии, не соответствующие действующему законодательству, контенту сайта (в том числе наличие каких-либо ссылок) и элементарным нормам культурного поведения удаляются автоматически.
Ваш комментарий отправлен на модерацию и скоро он появится на сайте.Социальные комментарии Cackle
Читают сейчас
Но при этом не было пьяных детей
Одна девочка стала инвалидом
В ходе застолья между случайными знакомыми произошёл конфликт, и парень разделался с мужчиной лопаткой
Огонь тушили жители под руководством профессионального пожарного
Ребёнок с травмами госпитализирован
Он пытались продать их через интернет
Директору школы грозит 12 лет лишения свободы
Авария произошла вечером в районе остановки «Акбэс»
Она вытащила ключи из сумки владельца
Российские военные погибли при нападении боевиков в сирийской провинции Дэйр-эз-Зор
Водитель «Тойоты» не уступил большегрузу. Видео
Мужчина жестоко расправился со старым знакомым, решив, что он домогался до его 5-летней дочери
Наркотики обнаружили по запаху
Водитель «Тойоты» двигался задним ходом
Жители республики продолжают становиться виновниками лесных пожаров