Она вытащила ключи из сумки владельца
В ночь на 28 мая в полицию обратился читинец с сообщением об угоне автомашины «Митсубиси Паджеро Спорт-2» стоимостью более одного миллиона рублей. Стражи порядка выяснили, что потерпевший с супругой отдыхали в компании друзей, когда их автомобиль был угнан с неохраняемой стоянки одного из кафе села Угдан.
Сотрудники полиции установили очевидцев произошедшего и составили ориентировку по приметам подозреваемой с указанием номера и примет угнанного автомобиля. В течение нескольких часов транспортное средство было задержано. За рулём внедорожника находилась 30-летняя жительница посёлка Горный с признаками опьянения. Установлено, что подозреваемая, находясь в одной компании с потерпевшими, похитила ключи от машины из сумки хозяина.
В настоящее время в отношении подозреваемой возбуждено уголовное дело по статье 166 «Неправомерное завладение автомобилем или иным транспортным средством без цели хищения» УК РФ. За неправомерное завладение транспортным средством, с причинением особо крупного размера предусмотрено наказание до 10 лет лишения свободы.
Угнанный автомобиль возвращён заявителю в технически исправном состоянии, сообщает пресс-служба УМВД России по Забайкальскому краю.
Пьяная забайкалка угнала машину с вечеринки
Происшествия, Фото:
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