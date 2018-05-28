В Бурятии в ДТП с «КамАЗом» пострадал водитель легковушки





Накануне вечером на выезде на федеральную трассу в сторону посёлка Сотниково произошло ДТП. 24-летний водитель за рулём «Тойоты Аллион», нарушив правила дорожного движения, не уступил дорогу «КамАЗу», под управлением 26-летнего автолюбителя.- В аварии пострадал водитель «Аллиона», который выехал на встречную полосу. После осмотра медиков ему назначено амбулаторное лечение, - уточнили «Байкал-Daily» в УГИБДД по Бурятии.По результатам медицинского освидетельствования, оба водителя были трезвы. Кроме того, автомобили получили серьёзные механические повреждения.