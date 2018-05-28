В Бурятии в ДТП с «КамАЗом» пострадал водитель легковушки

Накануне вечером на выезде на федеральную трассу в сторону посёлка Сотниково произошло ДТП. 24-летний водитель за рулём «Тойоты Аллион», нарушив правила дорожного движения, не уступил дорогу «КамАЗу», под управлением 26-летнего автолюбителя.
- В аварии пострадал водитель «Аллиона», который выехал на встречную полосу. После осмотра медиков ему назначено амбулаторное лечение, - уточнили «Байкал-Daily» в УГИБДД по Бурятии.
По результатам медицинского освидетельствования, оба водителя были трезвы. Кроме того, автомобили получили серьёзные механические повреждения.
17 мая в ходе профилактического рейда в рамках операции «Путина» сотрудники патрульно-постовой службы задержали на берегу Байкала, в 10 километрах от села Максимиха, 24-летнего неработающего, ранее не судимого жителя Забайкальского края, занимавшегося незаконным ловом рыбы