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Едва не кастрировал: В Бурятии отец убил собутыльника

Едва не кастрировал: В Бурятии отец убил собутыльника
Происшествия,  Фото:pixabay.com
Мужчина жестоко расправился со старым знакомым, решив, что он домогался до его 5-летней дочери 

28 апреля в одном из сёл Тункинского района компания односельчан устроила застолье в доме у многодетной семьи. Ближе к вечеру осталось только четверо человек из всей компании. Всё это время дети были в своей комнате и играли. В какой-то момент давний знакомый зашёл к комнату к ребятам, сказав родителям, что хочет поиграть с ними.

- Около 12 часов ночи мать девочки заглянула в комнату к детям и увидела, что приятель лежит в одной постели с её старшей 5-летней дочерью. Также женщине показалось, что у него спущены до колен штаны вместе с нижним бельём. Она закричала и сказала мужу, - рассказал «Байкал-Daily» следователь Тункинского межрайонного следственного отдела СУ СКР по Бурятии Цыренжап Доржиев.

«Хотел кастрировать»

Разъярённый папа, ранее служивший в Чечне, начал избивать мужчину, нанося удары руками, ногами по голове, затылку, телу, пинал в пах и хотел утроить самосуд.

- Отец взял нож и хотел кастрировать его, собутыльники удерживали мужчину. Так как нож был тупой, у него это не получилось. Затем он поднял его с пола, начал размахивать ножом перед лицом и нанёс удар в область шеи. Потерпевший смог отбить удар, но у него осталось незначительное повреждение, - уточняет сыщик.

После этого один из собутыльников, поняв, что хозяин дома действительно может убить знакомого, испугался, выхватив нож, выкинул на улицу. И попытался его успокоить, но не смог.

Держал в страхе

Жена предлагала вызвать «скорую» и полицию, но муж ей запрещал.

- Он сказал, что не надо никого вызывать «Я сам с ним расправлюсь» и отобрал у жены телефон. После чего он взял алюминиевый бак и нанёс не менее пяти ударов по голове. Чуть позже от полученных ударов потерпевший скончался, получив закрытую черепно-мозговую травму, - рассказывает детали трагедии следователь.

Тело убитого мужчины он решил спрятать в сарае у соседа. Односельчанин, испугавшись соседа, согласился. Свидетель трагедии (собутыльник), под страхом расправы, сбежал из дома и его разыскивали двое суток.

Также известно, что мужчина постоянно избивал жену, ломал ей руку. Буйного отца задержали, сейчас он находится под стражей. А в начале мая пара развелась. Дети остались с матерью.

Изнасилования не было

В тот же день было проведено обследование девочки. 

- Каких-либо повреждений или действий сексуального насилия на теле ребёнка не обнаружено, - заключил Доржиев.
 
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