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В машине забайкальца нашли коноплю

Происшествия, 
Наркотики обнаружили по запаху

Сотрудниками дорожно-патрульной службы ОМВД России по Шилкинскому району на одной из центральных улиц города для проверки документов была остановлена автомашина «Тойота Спринтер». Правоохранители обратили внимание на специфический запах в салоне.

При досмотре транспортного средства полицейские обнаружили пакет с растительным веществом с характерным запахом конопли, весом 2,5 килограмма. Установлено, что данное вещество перевозил пассажир иномарки.

Изъятое вещество направлено на экспертизу, по результатам которой будет принято процессуальное решение.

За незаконные приобретение, хранение, перевозку без цели сбыта наркотических средств предусмотрено наказание в виде лишения свободы на срок от трёх до десяти лет, сообщает пресс-служба УМВД России по Забайкальскому краю.
 
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