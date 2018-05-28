В Тункинском нацпарке произошёл лесной пожар

Жители республики продолжают становиться виновниками лесных пожаров







На 0.00 28 мая в Бурятии проводятся работы по тушению одного локализованного очага в Селенгинском районе на площади 7,5 га, сообщает пресс-служба РАЛХ.



Кроме того, на территории Бурятии программой космического мониторинга «ИСДМ-Рослесхоз» находится под наблюдением 1 термоточка в Баунтовском районе в зоне контроля. Комиссией по предупреждению и ликвидации ЧС принято решение о приостановлении их тушения, в связи с тем, что по данным пожарам отсутствует угроза населённым пунктам и объектам экономики и прогнозируемые затраты на их тушение превышают прогнозируемый вред, который может быть ими причинён.



С начала пожароопасного сезона в Бурятии зарегистрировано 178 возгорание, общая площадь, пройденная огнём, составляет 10,4 тыс. га. В прошлом году, на эту же дату было зарегистрировано 233 лесных пожара на площади 115,8 тыс га.



Нарушение правил пожарной безопасности в лесах в условиях особого противопожарного режима - влечёт наложение административного штрафа на граждан в размере от четырёх тысяч до пяти тысяч рублей; на должностных лиц - от двадцати тысяч до сорока тысяч рублей; на юридических лиц - от трёхсот тысяч до пятисот тысяч рублей.



При обнаружении очагов возгорания лесники просят население сообщать в ближайшее лесничество или по телефону «горячей линии» (83012) 20-44-44.

27 мая потушен лесной пожар в Тункинском национальном парке. Возгорание было обнаружено в воскресение ближе к вечеру и оперативно ликвидировано в тот же день на площади менее 2 га. Причиной возникновения очага стало неосторожное обращение с огнём населением. На тушении были задействованы 5 сотрудников лесной охраны и лесопожарная машина. Кроме пожара в Тункинском национальном парке в выходные дни возгорания тушили в Селенгинском и Муйском районах.