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В Тункинском нацпарке произошёл лесной пожар

В Тункинском нацпарке произошёл лесной пожар
Происшествия,  Фото:pixabay.com
Жители республики продолжают становиться виновниками лесных пожаров

27 мая потушен лесной пожар в Тункинском национальном парке. Возгорание было обнаружено в воскресение ближе к вечеру и оперативно ликвидировано в тот же день на площади менее 2 га. Причиной возникновения очага стало неосторожное обращение с огнём населением. На тушении были задействованы 5 сотрудников лесной охраны и лесопожарная машина. Кроме пожара в Тункинском национальном парке в выходные дни возгорания тушили в Селенгинском и Муйском районах.

На 0.00 28 мая в Бурятии проводятся работы по тушению одного локализованного очага в Селенгинском районе на площади 7,5 га, сообщает пресс-служба РАЛХ.

Кроме того, на территории Бурятии программой космического мониторинга «ИСДМ-Рослесхоз» находится под наблюдением 1 термоточка в Баунтовском районе в зоне контроля. Комиссией по предупреждению и ликвидации ЧС принято решение о приостановлении их тушения, в связи с тем, что по данным пожарам отсутствует угроза населённым пунктам и объектам экономики и прогнозируемые затраты на их тушение превышают прогнозируемый вред, который может быть ими причинён.

С начала пожароопасного сезона в Бурятии зарегистрировано 178 возгорание, общая площадь, пройденная огнём, составляет 10,4 тыс. га. В прошлом году, на эту же дату было зарегистрировано 233 лесных пожара на площади 115,8 тыс га.

Нарушение правил пожарной безопасности в лесах в условиях особого противопожарного режима - влечёт наложение административного штрафа на граждан в размере от четырёх тысяч до пяти тысяч рублей; на должностных лиц - от двадцати тысяч до сорока тысяч рублей; на юридических лиц - от трёхсот тысяч до пятисот тысяч рублей.

При обнаружении очагов возгорания лесники просят население сообщать в ближайшее лесничество или по телефону «горячей линии» (83012) 20-44-44.
лесные пожары
 
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