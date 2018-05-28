В Тункинском нацпарке произошёл лесной пожар

Жители республики продолжают становиться виновниками лесных пожаров
27 мая потушен лесной пожар в Тункинском национальном парке. Возгорание было обнаружено в воскресение ближе к вечеру и оперативно ликвидировано в тот же день на площади менее 2 га. Причиной возникновения очага стало неосторожное обращение с огнём населением. На тушении были задействованы 5 сотрудников лесной охраны и лесопожарная машина. Кроме пожара в Тункинском национальном парке в выходные дни возгорания тушили в Селенгинском и Муйском районах.
На 0.00 28 мая в Бурятии проводятся работы по тушению одного локализованного очага в Селенгинском районе на площади 7,5 га, сообщает пресс-служба РАЛХ.
Кроме того, на территории Бурятии программой космического мониторинга «ИСДМ-Рослесхоз» находится под наблюдением 1 термоточка в Баунтовском районе в зоне контроля. Комиссией по предупреждению и ликвидации ЧС принято решение о приостановлении их тушения, в связи с тем, что по данным пожарам отсутствует угроза населённым пунктам и объектам экономики и прогнозируемые затраты на их тушение превышают прогнозируемый вред, который может быть ими причинён.
С начала пожароопасного сезона в Бурятии зарегистрировано 178 возгорание, общая площадь, пройденная огнём, составляет 10,4 тыс. га. В прошлом году, на эту же дату было зарегистрировано 233 лесных пожара на площади 115,8 тыс га.
Нарушение правил пожарной безопасности в лесах в условиях особого противопожарного режима - влечёт наложение административного штрафа на граждан в размере от четырёх тысяч до пяти тысяч рублей; на должностных лиц - от двадцати тысяч до сорока тысяч рублей; на юридических лиц - от трёхсот тысяч до пятисот тысяч рублей.
При обнаружении очагов возгорания лесники просят население сообщать в ближайшее лесничество или по телефону «горячей линии» (83012) 20-44-44.
Водитель «Тойоты» не уступил большегрузу. Видео
Мужчина жестоко расправился со старым знакомым, решив, что он домогался до его 5-летней дочери
Наркотики обнаружили по запаху
Водитель «Тойоты» двигался задним ходом
Жители республики продолжают становиться виновниками лесных пожаров
В Оловяннинском районе полицейские задержали подозреваемого в неправомерном завладении транспортным средством
Сумма штрафов составит около 628 тысяч рублей
Женщину с множественными травмами госпитализировали в больницу
Полиция разыскивает брата и сестру, пропавших в Закаменском районе
Мужчины признаны виновными в незаконной рубке лесных насаждений
Утром 26-го мая произошёл пожар по улице Свободы, горел двухквартирный брусовой дом
Ночью 21 мая в отдел полиции № 2 обратился 26-летний мужчина, который заявил, что у него похищены денежные средства из номера в гостинице. Ущерб составил 12 тысяч рубле
ДТП произошло на федеральной трассе возле посёлка Танхой в Кабанском районе
26-го мая днём произошёл пожар по улице Судоремонтная. Из-за неосторожно брошенного окурка загорелся вольер для собак
17 мая в ходе профилактического рейда в рамках операции «Путина» сотрудники патрульно-постовой службы задержали на берегу Байкала, в 10 километрах от села Максимиха, 24-летнего неработающего, ранее не судимого жителя Забайкальского края, занимавшегося незаконным ловом рыбы