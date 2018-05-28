Сумма штрафов составит около 628 тысяч рублей
Полицейские Бурятии проверили соблюдение миграционного законодательства иностранными гражданами, проживающими на территории республики. По фактам нарушения режима пребывания на территории России иностранных граждан полицейскими составлено 229 административных протоколов. Наложено штрафов на общую сумму более 628 тысяч рублей.
Судебными органами принято 10 решений о выдворении иностранных граждан и лиц без гражданства. Оформлены представления о не разрешении въезда в Российскую Федерацию в отношении 13 мигрантов.
Полицейскими выявлено семь фактов, связанных с фиктивной регистрацией либо постановкой на миграционный учёт иностранных граждан и лиц без гражданства. По результатам проверок органами дознания по четырём из них возбуждены уголовные дела по признакам преступления, предусмотренного ст. 322.3 Уголовного кодекса.
В рамках мероприятия полицейскими вместе с гвардейцами, дружинниками, пограничниками и сотрудниками ФСБ организовано почти 600 рейдов, проверено 340 мест пребывания и проживания иностранных граждан, посещено более 160 предприятий, привлекших на работу мигрантов. Проверочные мероприятия проходили на железной дороге, водном, воздушном и автомобильном транспорте, сообщает пресс-служба МВД по Бурятии.
Иностранцев оштрафуют за нарушение режима в Бурятии
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