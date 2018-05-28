В Улан-Удэ под колёса грузовика попала пенсионерка

Накануне днём 45-летний водитель микрогрузовика «Toyota Dyna», ехавший по улице Бабушкина со стороны Трубачеева, сбил пенсионерку.Пожилую женщину госпитализировали в Республиканскую больницу. Она получила закрытую черепно-мозговую травму, ушиб головного мозга тяжёлой степени, внутримозговую гематому, переломы теменной, височной костей и закрытый перелом 8-го ребра справа.

Всего с начала года в Улан-Удэ произошло 103 ДТП, погибло 5 человек, травмировано – 117. За аналогичный период прошлого года произошло 144 ДТП; погибло – 8 человек; травмировано – 172, сообщается в оперативной сводке по городу.

Читают сейчас

В центре Улан-Удэ тушили двухквартирный дом Происшествия, Утром 26-го мая произошёл пожар по улице Свободы, горел двухквартирный брусовой дом

Улан-удэнца обокрала уединившаяся с ним в номере новая знакомая Происшествия, Ночью 21 мая в отдел полиции № 2 обратился 26-летний мужчина, который заявил, что у него похищены денежные средства из номера в гостинице. Ущерб составил 12 тысяч рубле

В Улан-Удэ заживо сгорели собаки Происшествия, 26-го мая днём произошёл пожар по улице Судоремонтная. Из-за неосторожно брошенного окурка загорелся вольер для собак

В Бурятии браконьер объяснил незаконную рыбалку на Байкале «соблазном» Происшествия, 17 мая в ходе профилактического рейда в рамках операции «Путина» сотрудники патрульно-постовой службы задержали на берегу Байкала, в 10 километрах от села Максимиха, 24-летнего неработающего, ранее не судимого жителя Забайкальского края, занимавшегося незаконным ловом рыбы