В Улан-Удэ под колёса грузовика попала пенсионерка

Женщину с множественными травмами госпитализировали в больницу
Накануне днём 45-летний водитель микрогрузовика «Toyota Dyna», ехавший по улице Бабушкина со стороны Трубачеева, сбил пенсионерку.
Пожилую женщину госпитализировали в Республиканскую больницу. Она получила закрытую черепно-мозговую травму, ушиб головного мозга тяжёлой степени, внутримозговую гематому, переломы теменной, височной костей и закрытый перелом 8-го ребра справа.
Всего с начала года в Улан-Удэ произошло 103 ДТП, погибло 5 человек, травмировано – 117. За аналогичный период прошлого года произошло 144 ДТП; погибло – 8 человек; травмировано – 172, сообщается в оперативной сводке по городу.
Сумма штрафов составит около 628 тысяч рублей
Женщину с множественными травмами госпитализировали в больницу
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