«Чёрных лесорубов» в Бурятии обязали очистить лес

Мужчины признаны виновными в незаконной рубке лесных насаждений



Прокуратура Баунтовского района проверила исполнение законодательства в сфере лесопользования и охраны лесов от пожаров.



Установлено, что приговорами районного суда два местных жителя признаны виновными в незаконной рубке лесных насаждений.



В местах незаконных рубок лесных насаждений, за которые осуждены мужчины, остались порубочные остатки, которые являются пожароопасным фактором и создают угрозу возникновения лесных пожаров.



Прокурор направил в суд 2 иска о понуждении произвести очистку мест незаконных рубок. Исковые заявления удовлетворены, суд обязал ответчиков по согласованию с лесничеством очистить места незаконных рубок от порубочных остатков, сообщает пресс-служба прокуратуры Бурятии.





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