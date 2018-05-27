В Бурятии браконьер объяснил незаконную рыбалку на Байкале «соблазном»

17 мая в ходе профилактического рейда в рамках операции «Путина» сотрудники патрульно-постовой службы задержали на берегу Байкала, в 10 километрах от села Максимиха, 24-летнего неработающего, ранее не судимого жителя Забайкальского края, занимавшегося незаконным ловом рыбы



У злоумышленника были изъяты 23 особи хариуса, рыболовные сети. Ущерб от его действий составил более 5 тысяч рублей.



Подозреваемый пояснил полицейским, что приехал на берег Байкала для отдыха, но, не удержавшись от соблазна порыбачить, совершил преступление.



Возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 256 Уголовного кодекса Российской Федерации. Ведется следствие.



Максимальное наказание, предусмотренное санкциями данной статьи – лишение свободы на срок до двух лет, сообщает пресс-служба МВД по РБ.

