В Бурятии браконьер объяснил незаконную рыбалку на Байкале «соблазном»

17 мая в ходе профилактического рейда в рамках операции «Путина» сотрудники патрульно-постовой службы задержали на берегу Байкала, в 10 километрах от села Максимиха, 24-летнего неработающего, ранее не судимого жителя Забайкальского края, занимавшегося незаконным ловом рыбы
У злоумышленника были изъяты 23 особи хариуса, рыболовные сети. Ущерб от его действий составил более 5 тысяч рублей.
Подозреваемый пояснил полицейским, что приехал на берег Байкала для отдыха, но, не удержавшись от соблазна порыбачить, совершил преступление.
Возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 256 Уголовного кодекса Российской Федерации. Ведется следствие.
Максимальное наказание, предусмотренное санкциями данной статьи – лишение свободы на срок до двух лет, сообщает пресс-служба МВД по РБ.
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