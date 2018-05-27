В Бурятии мужчина погиб в залетевшем под фуру «Субару»

ДТП произошло на федеральной трассе возле посёлка Танхой в Кабанском районе



Как сообщают очевидцы, водитель, пожилой мужчина, погиб на месте. Автомобиль «Субару Форестер» «залетел» под фуру.



Тяжело пострадала пассажирка.



Читают сейчас

Улан-удэнца обокрала уединившаяся с ним в номере новая знакомая Происшествия, Ночью 21 мая в отдел полиции № 2 обратился 26-летний мужчина, который заявил, что у него похищены денежные средства из номера в гостинице. Ущерб составил 12 тысяч рубле

В Улан-Удэ заживо сгорели собаки Происшествия, 26-го мая днём произошёл пожар по улице Судоремонтная. Из-за неосторожно брошенного окурка загорелся вольер для собак

В Бурятии браконьер объяснил незаконную рыбалку на Байкале «соблазном» Происшествия, 17 мая в ходе профилактического рейда в рамках операции «Путина» сотрудники патрульно-постовой службы задержали на берегу Байкала, в 10 километрах от села Максимиха, 24-летнего неработающего, ранее не судимого жителя Забайкальского края, занимавшегося незаконным ловом рыбы

В Иркутске выпускникам рассказали об интернет-мошенниках Происшествия, Полицейские не только охраняли порядок на последнем звонке, ни и провели профилактическую акцию



В Чите нашли дачного вора Происшествия, Мужчина приходил в кооператив через реку

