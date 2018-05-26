Читинец украл в гостях куртку хозяина

В карманах оказались ценные вещи



В пятницу в полицию обратился 33-летний житель Читы с заявлением о краже.



Несколько дней назад у него в гостях был знакомый, после ухода которого хозяин не обнаружил своей куртки. А в ней находился сотовый телефон, ключи от квартиры и банковская карта. Позже поступило СМС-сообщение о снятии 5 тысяч рублей. Мужчина предпринял меры, чтобы вернуть свое имущество, однако сделать это ему не удалось. Потерпевший обратился в правоохранительные органы.



Подозреваемый в преступлении доставлен в полицию, от него получены признательные показания.



По факту кражи возбуждено уголовное дело. За незаконное хищение чужого имущества с причинением значительного ущерба предусмотрено максимальное наказание в виде лишения свободы сроком на 5 лет, сообщает пресс-служба УМВД по Забайкальскому краю.

