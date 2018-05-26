Полицейские не только охраняли порядок на последнем звонке, ни и провели профилактическую акцию
Сотрудники межмуниципального Управления МВД «Иркутское» обеспечили охрану общественного порядка во время проведения последнего звонка и провели с выпускниками профилактические беседы.
- Стражи порядка довели до юных иркутян самые распространенные схемы мошеннических действий на примерах реальных жизненных ситуаций. Было отмечено, что широкое распространение в достижении преступных целей по завладению чужим имуществом получили за последние 2 года средства мобильной связи и сети интернет. Большинство из них связанны с обманом людей, которые пользуются популярными электронными ресурсами, - сообщает пресс-служба ГУ МВД по Иркутской области.
Практически все юные горожане являются активными пользователями различных сайтов, поэтому им рассказали о том, как оградить себя от различного рода преступных посягательств.
Полицейские предупредили ребят о необходимости быть более бдительными и осторожными при общении в социальных сетях, при покупке товаров в интернет-магазинах или у частных лиц. Также довели информацию о возможных объявлениях на известных сайтах, распространяющих во всемирной паутине заманчивые предложения о высокооплачиваемой работе «не выходя из дома».
Кроме того, полицейские вручили выпускникам специально разработанные иллюстрационные памятки, в которых в доступной форме перечислены основные нормы безопасного поведения и просили донести эту информацию до своих пожилых родственников.
В Иркутске выпускникам рассказали об интернет-мошенниках
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