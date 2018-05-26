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Юноша в Улан-Удэ отжал стеклопакет и обокрал квартиру

Происшествия, 
Возбуждено уголовное дело за кражу

Утром 24 мая в Управление МВД по Улан-Удэ обратилась 42-летняя горожанка, которая заявила о квартирной краже.

Накануне ночью неизвестный проник в её квартиру, отжав стеклопакет. Он похитил ноутбук, телефон и кредитную карту с пин-кодом, с которой впоследствии были сняты 47 тысяч рублей. Общий ущерб составил 59 тысяч рублей.

В результате оперативно-розыскных мероприятий сотрудники полиции задержали 18-летнего, неработающего, ранее не судимого местного жителя. Часть похищенного изъята.

Возбуждено уголовное дело за кражу, ведётся следствие, сообщает пресс-служба МВД по Бурятии.
кража
 
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