Юноша в Улан-Удэ отжал стеклопакет и обокрал квартиру

Возбуждено уголовное дело за кражу



Утром 24 мая в Управление МВД по Улан-Удэ обратилась 42-летняя горожанка, которая заявила о квартирной краже.



Накануне ночью неизвестный проник в её квартиру, отжав стеклопакет. Он похитил ноутбук, телефон и кредитную карту с пин-кодом, с которой впоследствии были сняты 47 тысяч рублей. Общий ущерб составил 59 тысяч рублей.



В результате оперативно-розыскных мероприятий сотрудники полиции задержали 18-летнего, неработающего, ранее не судимого местного жителя. Часть похищенного изъята.



Возбуждено уголовное дело за кражу, ведётся следствие, сообщает пресс-служба МВД по Бурятии.



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