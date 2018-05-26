Трое читинцев уже ранее попадали в поле зрения правоохранительных органов
В Чите 23 мая в полицию обратился 56-летний мужчина и сообщил об грабеже.
При допросе потерпевший пояснил, что днём к нему подбежал незнакомец и внезапно выхватил из рук барсетку, в которой находились личные документы, банковские карты, два сотовых телефона, 6 тысяч рублей.
- Два дня понадобилось полицейским для раскрытия неочевидного преступления. В ходе проведенного комплекса оперативно-розыскных мероприятий установлено, что преступление совершено по предварительному сговору группой лиц, - сообщает пресс-служба УМВД по Забайкальскому краю
Грабителями оказались трое читинцев, ранее попадавших в поле зрения правоохранительных органов. Часть похищенного имущества у них изъята и возвращена потерпевшему. Возбуждено уголовное дело.
В Чите группа мужчин совершила организованный грабёж
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