В Чите группа мужчин совершила организованный грабёж

Трое читинцев уже ранее попадали в поле зрения правоохранительных органов



В Чите 23 мая в полицию обратился 56-летний мужчина и сообщил об грабеже.



При допросе потерпевший пояснил, что днём к нему подбежал незнакомец и внезапно выхватил из рук барсетку, в которой находились личные документы, банковские карты, два сотовых телефона, 6 тысяч рублей.



- Два дня понадобилось полицейским для раскрытия неочевидного преступления. В ходе проведенного комплекса оперативно-розыскных мероприятий установлено, что преступление совершено по предварительному сговору группой лиц, - сообщает пресс-служба УМВД по Забайкальскому краю



Грабителями оказались трое читинцев, ранее попадавших в поле зрения правоохранительных органов. Часть похищенного имущества у них изъята и возвращена потерпевшему. Возбуждено уголовное дело.





