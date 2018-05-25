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Жительница Монголии осуждена за контрабанду патронов

Происшествия, 
Кяхтинский районный суд вынес приговор за попытку провезти патроны в соседнюю страну

Седьмого декабря 2017 года гражданка Монголии, находясь в Улан-Удэ, встретилась со знакомым, от которого получила две коробки с 500 патронами 12 калибра для огнестрельного гладкоствольного оружия

По просьбе знакомого за плату она согласилась в багажнике своего автомобиля перевезти патроны через границу в Монголию для последующей продажи.

Реализуя свой преступный умысел, гражданка Монголии направилась из Улан-Удэ в Кяхту, где спрятала патроны в багажнике автомобиля, укрыв среди пакетов и коробок с продуктами питания.

07 декабря 2017 года на пассажирском направлении таможенного поста МАПП «Кяхта» Бурятской таможни в ходе проведения таможенного контроля и досмотра автомобиля, принадлежащего гражданке Монголии, в багажном отделении сотрудниками Бурятской таможни были обнаружены и изъяты указанные боеприпасы.

Гражданка Монголии признана виновной в контрабанде боеприпасов, ей назначено наказание в виде четырех лет лишения свободы. Учитывая смягчающие наказание обстоятельства, наказание назначено условно с испытательным сроком 1 год 6 месяцев.

Приговор в законную силу не вступил, сообщает пресс-служба Кяхтинского районного суда.
контрабанда
 
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