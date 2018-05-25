Проверки мест хранения, переработки и реализации рыбной продукции, проведённые природоохранной прокуратурой с привлечением специалистов Росрыболовства, Роспотребнадзора, ветеринарии, вскрыли факты незаконного оборота омуля
Так, в деятельности рыбоперерабатывающего цеха ИП Швыркова, расположенного в селе Тресково Кабанского района обнаружено хранение 1 тонны 263 килограммов байкальского омуля, подготовленного к реализации. Кроме того, установлено, что предусмотренные ветеринарным свидетельством сроки хранения омуля истекли в феврале 2018 года.
По данному факту в отношении предпринимателя возбуждено дело об административном правонарушении. Решение по изъятой рыбе будет принято по итогам рассмотрения административного дела.
Прокурорские проверки были продолжены в магазине «Омулевая бочка» (ИП Халюева А.П.), магазине «Рыба» (ООО «Фортуна»), на Центральном рынке Улан-Удэ. Прокурором пресечены нарушения законодательства в данной сфере, из незаконного оборота изъято 78 кг. рыбы (омуль, сельдь, сазан, хариус, скумбрия, карась, щука и др.), в том числе 24 кг. байкальского омуля без ветеринарных и санитарных сопроводительных документов.
Виновные лица привлечены к административной ответственности по ч.3 ст. 8.37, ч.1 ст. 10.8, ч.1 ст. 14.43 КоАП РФ, изъятая рыба уничтожена.
Директорам ООО «Фортуна» и Центрального рынка Улан-Удэ, ИП Халюеву А.П. внесены представления об устранении нарушений законодательства, которые находятся на рассмотрении, сообщает пресс-служба природоохранной прокуратуры.
На центральном рынке Улан-Удэ обнаружили незаконный омуль
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