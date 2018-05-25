В Иркутской области на мокрой дороге фура зацепила «Истану»

В Шелеховском районе Приангарья полицейские устанавливают причины и обстоятельства автомобильной аварии с участием грузовой машины «Ивеко» и микроавтобуса «Истана»



Трагический инцидент произошёл около часа дня 25 мая в 55 километрах от районного центра на федеральной трассе Р-258 «Байкал».



По предварительной информации, водитель автопоезда при повороте на спуске допустил прицепом столкновение с двигавшимся навстречу транспортным средством.



В результате случившегося на месте скончался водитель микроавтобуса. Находившиеся с ним супруга и 10-летняя внучка с тяжелыми травмами госпитализированы.



На месте работает следственно-оперативная группа полиции. Экипажи ДПС обеспечивают регулирование дорожного движения.



Полиция Иркутской области призывает всех участников дорожного движения быть предельно внимательными и аккуратными, особенно при управлении транспортом в неблагоприятных погодных условиях, сообщает пресс-служба ГУ МВД России по Иркутской области.



По данным «Интерфакса», авария произошла в плохих дорожных условиях - в районе идёт дождь.



В министерстве здравоохранения региона агентству сообщили, что ребенок находится в крайне тяжелом состоянии, женщина - в тяжелом, за их жизнь борются врачи Шелеховской районной больницы.



