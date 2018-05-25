Грабитель стащил телефон из больницы в Иркутской области

Женщина поставила гаджет на зарядку



Накануне в полицию поступило сообщение от жительницы Бодайбо о том, что из палаты местного медучреждения, где она находилась на лечении, пропал её смартфон.



Установили, что к исчезновению сотового телефона причастен молодой человек. По версии сыщиков, заявительница положила телефон на прикроватную тумбочку на зарядку, а сама легла отдыхать. Во время тихого часа подозреваемый прошёл в палату и совершил кражу с целью продать похищенное, а вырученные денежные средства потратить на свои нужды.



Ранее фигурант уже привлекался к уголовной ответственности за аналогичное противоправное деяние.



Похищенный телефон обнаружен и изъят. Впоследствии будет возвращён законной владелице. По данному факту органами предварительного следствия возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного статьей 158 Уголовного кодекса Российской Федерации «Кража», сообщает пресс-служба межмуниципального отдела МВД России «Бодабинский».

