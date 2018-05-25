С тяжёлыми травмами его доставили в больницу
В Усолье-Сибирском накануне вечером из окна второго этажа дома, расположенного на проспекте Космонавтов, выпал трёхлетний мальчик. С тяжёлыми травмами он был доставлен в детскую городскую больницу.
Прибывшие на место происшествия сотрудники полиции установили, что ребёнок находился дома вместе с мамой. Окна квартиры были открыты. Мальчик, мать которого в тот момент отвлеклась, забрался на подоконник в спальне, опёрся на москитную сетку и выпал из окна.
Полиция призывает родителей маленьких детей быть особенно внимательными. Ещё раз проанализируйте состояние окон и балконов в своих квартирах на предмет безопасности для своего ребёнка. Необходимо исключить малейшую возможность самостоятельного открывания детьми окна или балкона.
В Иркутской области с начала года это уже одиннадцатый аналогичный случай, сообщает пресс-служба межмуниципального отдела МВД России «Усольский».
В Усолье 3-летний малыш выпал из окна
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