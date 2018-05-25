Ущерб составил больше пяти тысяч рублей
В ОМВД России по Хилокскому району обратилась жительница села Жипхеген, у которой злоумышленники похитили около 6 тысяч рублей. Выяснилось, что заявительница оставляла на различных сайтах заявки на получение кредита, на одну из которых откликнулись злоумышленники.
Женщине позвонил неизвестный и, представившись сотрудником банка, сообщил о том, что ей одобрен кредит в сумме 300 тысяч рублей. Однако для заключения договора ей надо перевести 5200 рублей на счёт их банка.
После выполненных условий, потерпевшей снова позвонили с неизвестного номера и попросили перевести 10 тысяч рублей за страховку, на что женщина ответила отказом и сказала о желании расторгнуть договор с ними. После чего связь со звонившими людьми оборвалась, сообщает пресс-служба УМВД России по Забайкальскому краю.
Забайкалка осталась без денег, оформляя кредит в интернете
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