Забайкалка осталась без денег, оформляя кредит в интернете

Ущерб составил больше пяти тысяч рублей



В ОМВД России по Хилокскому району обратилась жительница села Жипхеген, у которой злоумышленники похитили около 6 тысяч рублей. Выяснилось, что заявительница оставляла на различных сайтах заявки на получение кредита, на одну из которых откликнулись злоумышленники.



Женщине позвонил неизвестный и, представившись сотрудником банка, сообщил о том, что ей одобрен кредит в сумме 300 тысяч рублей. Однако для заключения договора ей надо перевести 5200 рублей на счёт их банка.



После выполненных условий, потерпевшей снова позвонили с неизвестного номера и попросили перевести 10 тысяч рублей за страховку, на что женщина ответила отказом и сказала о желании расторгнуть договор с ними. После чего связь со звонившими людьми оборвалась, сообщает пресс-служба УМВД России по Забайкальскому краю.

