Она назвала мошенникам реквизиты карты
В полицию поступило заявление от читинки, которая сообщила о хищении у неё около 7 тысяч рублей. Сотрудники полиции установили, что потерпевшая разместила объявление о продаже своих платьев на одном из сайтов. В этот же день позвонил неизвестный и сообщил, что хочет купить все платья.
Злоумышленник попросил жертву продиктовать ему номер карты, а также код подтверждения платежа, который придёт на телефон. Когда операция была осуществлена, связь с мошенником прервалась. Через некоторое время девушка обнаружила, что с её карты были списаны все деньги.
Сотрудники полиции просят граждан быть бдительными и не передавать незнакомым людям личные данные и реквизиты банковских карт, сообщает пресс-служба УМВД России по Забайкальскому краю.
Читинка лишилась 7 тысяч, продавая платья по интернету
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