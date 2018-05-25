Читинка лишилась 7 тысяч, продавая платья по интернету

Она назвала мошенникам реквизиты карты



В полицию поступило заявление от читинки, которая сообщила о хищении у неё около 7 тысяч рублей. Сотрудники полиции установили, что потерпевшая разместила объявление о продаже своих платьев на одном из сайтов. В этот же день позвонил неизвестный и сообщил, что хочет купить все платья.



Злоумышленник попросил жертву продиктовать ему номер карты, а также код подтверждения платежа, который придёт на телефон. Когда операция была осуществлена, связь с мошенником прервалась. Через некоторое время девушка обнаружила, что с её карты были списаны все деньги.



Сотрудники полиции просят граждан быть бдительными и не передавать незнакомым людям личные данные и реквизиты банковских карт, сообщает пресс-служба УМВД России по Забайкальскому краю.