В Бурятии отец изрубил сына топором

Пенсионер разрубил лёгкое, несколько рёбер, пробил голову и ранил ноги и руки собственному сыну



В октябре прошлого в одном из сёл Тункинского района отец едва не зарубил сына топором. Родственники отмечали приезд сына из Якутии, где он живёт постоянно. После недельного запоя, в один из дней между ними произошла пьяная ссора. Отец разозлился на сына и схватился за топор.



- 69-летний мужчина нанёс не менее 12-ти рубленых ран топором своему 41-летнему сыну. С левой стороны он разрубил пять рёбер и лёгкое, а справой стороны: рёбра, руки, ноги, а также проломил голову. Бил до тех пора, пока он не упал. Во время драки в дом вошёл второй сын, который также приехал в гости к родителям из Якутии, и вызвал «скорую», - рассказал «Байкал-Daily» следователь Тункинского межрайонного следственного отдела СУ СКР по Бурятии Цыренжап Доржиев.



Сейчас сын уже выписан из больницы. И, по словам сыщика, молодой человек не держит зла на отца и между ними хорошие отношения.



- Сейчас обвиняемый находится под подпиской о невыезде. После завершения расследования уголовного дело за покушение на убийство будет направлено в суд, - заключил сыщик.

