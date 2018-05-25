Ущерб составил 2,5 тысячи рублей
24 мая в полицию поступило сообщение о квартирной краже. Заявительница сообщила, что в период с 16 по 17 мая неизвестный, выставив оконное стекло, проник в дачный дом в посёлке Селенгинск и похитил 80 килограммов картофеля. Ущерб составил 2,5 тысячи рублей.
В результате проведения оперативно-розыскных мероприятий сотрудниками уголовного розыска задержан неработающий, ранее неоднократно судимый за тяжкие и особо тяжкие преступления 28-летний житель посёлка.
Возбуждено уголовное дело. В настоящее время устанавливается причастность задержанного к совершению иных преступлений, сообщает пресс-служба МВД по Бурятии.
В Бурятии вор стащил 80 кг картофеля
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