В Бурятии вор стащил 80 кг картофеля

Ущерб составил 2,5 тысячи рублей



24 мая в полицию поступило сообщение о квартирной краже. Заявительница сообщила, что в период с 16 по 17 мая неизвестный, выставив оконное стекло, проник в дачный дом в посёлке Селенгинск и похитил 80 килограммов картофеля. Ущерб составил 2,5 тысячи рублей.



В результате проведения оперативно-розыскных мероприятий сотрудниками уголовного розыска задержан неработающий, ранее неоднократно судимый за тяжкие и особо тяжкие преступления 28-летний житель посёлка.



Возбуждено уголовное дело. В настоящее время устанавливается причастность задержанного к совершению иных преступлений, сообщает пресс-служба МВД по Бурятии.

