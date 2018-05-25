Возгорание остановили в одном километре от деревни
За минувшие сутки на землях лесного фонда в Усольском районе был зарегистрирован один пожар. Возгорание обнаружено на площади 0,5 га в одном километре от деревни Низовцева. Локализовать, а затем ликвидировать очаг огня удалось на площади три гектара. Пожар возник по вине местного населения. В тушении возгорания участвовали 11 сотрудников лесной охраны и три единицы наземной техники.
По информации министерства лесного комплекса Иркутской области, инспекторами лесоохраны в течение текущей недели выявлено 27 нарушений правил пожарной безопасности в лесах.
Сумма штрафов, наложенных с начала года по статье 8.32 КоАП РФ, увеличилась на 180,5 тысяч рублей и на сегодня составляет около 9,4 миллионов рублей. К административной ответственности по данной статье привлечено в общей сложности 504 физических и юридических лица, сообщает пресс-служба правительства Иркутской области.
Лесной пожар потушили в Иркутской области
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