Парень забыл выключить сигнализацию
15-летний подросток в новогодние праздники приехал к своему старшему брату. В это время у него в гостях был друг, который работает в салоне сотовой связи. Пока приятели разговаривали, школьник вытащил из куртки гостя связку ключей и ушёл.
Отпросившись у родителей на ночёвку у друга, подросток попросил приятеля поехать с ним. Другу он сказал, что ему разрешили взять один телефон в подарок. Зайдя в магазин, школьник стал собирать с витрин планшеты, ноутбуки и дорогие телефоны. В этот момент приятель понял, что он совершает кражу и попытался его остановить. Но подросток не послушал.
Хотя школьник и украл ключи, но забыл выключить сигнализацию. Приехавшие сотрудники вневедомственной охраны задержали парней на месте преступления.
- Он успел собрать с витрин гаджеты на сумму 570 тысяч рублей. Ему предъявлено обвинение в покушении на грабёж в крупном размере, с незаконным проникновением в помещение. Сейчас уголовное дело направлено в Муйский районный суд для рассмотрения по существу, - рассказал «Байкал-Daily» заместитель руководителя Северобайкальского Межрайонного Следственного отдела СУ СКР по Бурятии Александр Бондаренко.
Преступление относится к категории тяжких и предполагает наказание до 7 лет лишения свободы. Подросток свою вину признал, известно, что он состоит на учёте в ПДН и ранее привлекался по аналогичным делам.
Семья школьника характеризуется как благополучная, но родители считают, что сын подвержен чужому влиянию.
В Бурятии подросток обчистил салон сотовой связи на 570 тысяч
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