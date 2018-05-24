Общественники проводят мониторинг пожароопасных свалок в Бурятии

Активисты в рамках совместной работы с МЧС проводят мониторинг объектов и территорий, создающих угрозу возникновения пожаров



Общественники и сотрудники МЧС сформировали план по проверке несанкционированных свалок и предприятий деревообработки в Хоринском, Заиграевском, Прибайкальском, Баргузинском и Тарбагатайском районах



Активисты ОНФ направили запросы в прокуратуру по выявленным объектам.



В Хоринском районе по итогам проверки прокуратуры было установлено нарушение требований земельного и природоохранного законодательства. Предпринимателями в местности «Хаил» незаконно размещались отходы лесопиления на землях сельхозназначения.



В отношении лесозаготовителей были возбуждены дела об административных правонарушениях, теперь им грозит штраф от 10 до 30 тыс. руб. Также направлено исковое заявление в Хоринский районный суд о понуждении виновных лиц произвести очистку земельных участков от отходов производства.



Активисты направили запрос в прокуратуру еще по одному объекту – полигону в урочище Березняк в селе Нижний Саянтуй. Согласно ответу прокуратуры, было установлено, что компания-собственник осуществляла деятельность по сбору, транспортированию, размещению твердых коммунальных отходов на земельном участке в отсутствие необходимой лицензии, с нарушением требований природоохранного и санитарно-эпидемиологического законодательства. По данному факту в суд направлено исковое заявление о запрете осуществлять деятельность предприятия до получения лицензии и устранения выявленных нарушений природоохранного и санитарно-эпидемиологического законодательства.



- Выявленные нарушения сейчас находятся на рассмотрении в судах. В Хоринском районе ситуация с отходами деревообрабатывающих предприятий практически не улучшилась, так как существует всего четыре полигона отходов в Бурятии. Из Хоринского района отходы дорого вывозить, а альтернативного решения нет, – отметил координатор проекта ОНФ «Генеральная уборка» в регионе Алексей Бадмаев. – Но этот факт не освобождает от ответственности предпринимателей, которые несут обязательства по утилизации. Что касается полигона ТКО в селе Нижний Саянтуй, то проблема давно приняла глобальный масштаб. Полигон уже практически исчерпал свой ресурс, кроме того, пожары в марте 2018 г. на данном полигоне нанесли ущерб экологии и здоровью местному населению. Многочисленные нарушения говорят о системных ошибках в сфере утилизации и переработки мусора.



Общественники продолжат работу по мониторингу объектов, создающих угрозу возникновения пожаров, сообщает пресс-служба ОНФ.

