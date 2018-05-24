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23 Мая

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В Иркутске вор сам сдался полиции, увидев ролик с кражей в «Инстаграме»

Происшествия, 
В Иркутске благодаря видеоориентировке полиции, распространенной в социальных сетях и средствах массовой информации, раскрыта кража

23-летний мужчина решил сам прийти в отделение, после того как увидел ролик со своим участием в сети «Инстаграм». По словам подозреваемого, он украл цифровую технику из квартиры женщины, с которой вместе с товарищем распивал спиртные напитки. С девушкой молодые люди незадолго до этого познакомились в одном из иркутских супермаркетов. Когда после застолья хозяйка квартиры уснула, молодые люди ушли, прихватив с собой телевизор и сотовый телефон.

Всю похищенную технику мужчина вернул пострадавшей. Сейчас ему предъявлено обвинение по признакам преступления, предусмотренного частью 2 стати 158 Уголовного кодекса Российской Федерации «Кража», санкции которой подразумевают штраф до 200 тысяч рублей либо лишение свободы сроком до 5 лет.

Примечательно, что это уже не первый случай, когда разыскиваемые лица, подозреваемые в разных видах преступлений, сами обращаются в полицию, увидев себя на видео в социальных сетях и СМИ, и осознав неотвратимость наказания. Так в марте этого года в полицию пришел автоугонщик, которого видеокамеры запечатлели разгуливающим по областному центру обнаженным. Так же сообщить о содеянном в отделение МВД явился парень, похитивший телефон у женщины с коляской. Ролик увидела мама и заставила сына сдаться правоохранителям. В обоих случаях видео было распространено полицией, чтобы помочь опознать подозреваемых, сообщает пресс-служба ГУ МВД России по Иркутской области.
кража
 
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