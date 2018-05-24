Ангарчанке не удалось переложить вину за смертельное ДТП на экс-мужа

Следователи МВД закончили расследование уголовного дела по факту дорожного происшествия, в результате которого погибли двое граждан



Трагические события произошли 8 июля 2017 года на улице Институтская в Ангарске. Около трёх часов дня в полиции сообщили о том, что под колёсами иномарки оказались двое молодых людей в возрасте 20 и 24 лет. Один из них получил несовместимые с жизнью травмы, второй – скончался в медицинском учреждении.



В ходе первичных разбирательств предполагаемая виновница высказывалась о том, что за рулём мог находиться её бывший супруг, который её сопровождал. Однако следственными органами были опрошены около десятка свидетелей и очевидцев, проведены необходимые экспертизы, которые прояснили объективную картину случившегося.



Как установили следователи, именно 36-летняя женщина, будучи в состоянии алкогольного опьянения, управляла автомобилем «Ниссан Тиана». В какой-то момент она не справилась с рулевым управлением, выехала на тротуар и сбила пешеходов, следовавших в попутном направлении.



В настоящее время собран весь объём доказательственной базы, подтверждающий вину обвиняемой в совершении этого преступления.



Обвинительное заключение по возбуждённому уголовному делу, предусмотренному частью 6 статьи 264 УК РФ «Нарушение правил дорожного движения и эксплуатации транспортных средств, совершённое лицом, находящимся в состоянии опьянения, повлекшее по неосторожности смерть двух лиц» подписано прокурором и направлено в суд для рассмотрения по существу дела.



Санкция статье влечет наказание в виде лишения свободы на срок от четырёх до девяти лет, сообщает пресс-служба ГУ МВД России по Иркутской области.

