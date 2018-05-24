Житель Иркутской области застрелил и сжёг знакомого

В суде вину он не признал и получил серьёзное наказание



Бодайбинский городской суд рассмотрено уголовное дело местного жителя, обвиняемого в убийстве и незаконном хранении оружия.



В апреле прошлого года подсудимый в местности Усть-Жуя на расстоянии 150 км от посёлка Перевоз «на почве личных неприязненных отношений», вооружившись огнестрельным оружием, выстрелил в голову знакомому.



На следующий день после убийства, убийца сжёг труп, а не сгоревшие остатки выбросил в реку.



В судебном заседании вину он не признал. На основании имеющихся доказательств он признан виновным и получил 12,5 лет лишения свободы в исправительной колонии строгого режима.



Приговор не вступил в законную силу, сообщает пресс-служба суда.

