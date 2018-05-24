В суде вину он не признал и получил серьёзное наказание
Бодайбинский городской суд рассмотрено уголовное дело местного жителя, обвиняемого в убийстве и незаконном хранении оружия.
В апреле прошлого года подсудимый в местности Усть-Жуя на расстоянии 150 км от посёлка Перевоз «на почве личных неприязненных отношений», вооружившись огнестрельным оружием, выстрелил в голову знакомому.
На следующий день после убийства, убийца сжёг труп, а не сгоревшие остатки выбросил в реку.
В судебном заседании вину он не признал. На основании имеющихся доказательств он признан виновным и получил 12,5 лет лишения свободы в исправительной колонии строгого режима.
Приговор не вступил в законную силу, сообщает пресс-служба суда.
Житель Иркутской области застрелил и сжёг знакомого
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