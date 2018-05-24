Больше 3 тысяч сим-карт изъяли в Иркутской области

За нарушение оштрафовали 89 человек



Сотрудники полиции во взаимодействии с представителями Роскомнадзора по Иркутской области проводят регулярные рейды по выявлению фактов продаж незарегистрированных сим-карт. С начала года полицейские изъяли свыше 3 тысяч сим-карт. Материалы направлены в Роскомнадзор для принятия правового решения.



К административной ответственности по статьям 13.29 КоАП Российской Федерации «Заключение договора об оказании услуг подвижной радиотелефонной связи неуполномоченным лицом» и 13.30 КоАП Российской Федерации «Невыполнение предусмотренных законом требований лицом, действующим от имени оператора связи, или несоблюдение оператором связи установленного порядка идентификации абонентов» уже привлечено 89 человек.



Санкция статьи предполагает наказание в виде штрафа 5 тысяч рублей, сообщает пресс-служба ГУ МВД России по Иркутской области.