Пьяная якутянка зарезала собутыльника









После убийства внимание обвиняемой переключилось на женщину, которая одёрнула её руку. Потерпевшей досталось четыре удара в спину. Женщина рухнула на пол, а обвиняемая, посчитав, что женщина скончалась, покинула место происшествия.



В тот же день её задержали и заключили под стражу. В ходе предварительного следствия свою вину женщина признала частично, мотивировав тем, что не собиралась никого убивать, однако следователям удалось доказать злой умысел. После убийства внимание обвиняемой переключилось на женщину, которая одёрнула её руку. Потерпевшей досталось четыре удара в спину. Женщина рухнула на пол, а обвиняемая, посчитав, что женщина скончалась, покинула место происшествия.В тот же день её задержали и заключили под стражу. В ходе предварительного следствия свою вину женщина признала частично, мотивировав тем, что не собиралась никого убивать, однако следователям удалось доказать злой умысел.









- Расследование уголовного дела за убийство и покушение на убийство двух лиц завершено, с утвержденным обвинительным заключением дело направлено в суд для рассмотрения по существу, - заключают в Следкоме.



8 февраля днём 49-летняя женщина, выпив у себя дома спиртное, пошла к своей знакомой, у которой в доме были её муж, а также гостили мужчина и женщина, сообщает СУ СКР по республике Саха (Якутия)Компания распивала спиртные напитки, и гостья присоединилась к застолью. Однако в какой-то мент произошла ссора между гостьей и одним из мужчин.- По мере развития конфликтной ситуации обвиняемая несколько раз ударила оппонента по лицу, после чего схватила кухонный нож и нанесла потерпевшему четыре удара в грудную клетку. От полученных проникающих колото-резаных ранений потерпевший скончался на месте происшествия, - уточняют сыщики.