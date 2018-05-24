Пьяная якутянка зарезала собутыльника

8 февраля днём 49-летняя женщина, выпив у себя дома спиртное, пошла к своей знакомой, у которой в доме были её муж, а также гостили мужчина и женщина, сообщает СУ СКР по республике Саха (Якутия)
Компания распивала спиртные напитки, и гостья присоединилась к застолью. Однако в какой-то мент произошла ссора между гостьей и одним из мужчин.
- По мере развития конфликтной ситуации обвиняемая несколько раз ударила оппонента по лицу, после чего схватила кухонный нож и нанесла потерпевшему четыре удара в грудную клетку. От полученных проникающих колото-резаных ранений потерпевший скончался на месте происшествия, - уточняют сыщики.
После убийства внимание обвиняемой переключилось на женщину, которая одёрнула её руку. Потерпевшей досталось четыре удара в спину. Женщина рухнула на пол, а обвиняемая, посчитав, что женщина скончалась, покинула место происшествия.
В тот же день её задержали и заключили под стражу. В ходе предварительного следствия свою вину женщина признала частично, мотивировав тем, что не собиралась никого убивать, однако следователям удалось доказать злой умысел.
- Расследование уголовного дела за убийство и покушение на убийство двух лиц завершено, с утвержденным обвинительным заключением дело направлено в суд для рассмотрения по существу, - заключают в Следкоме.