Дачница погибла на пожаре в Иркутской области

Происшествия, Фото: ГУ МЧС по Иркутской области

Возгорание произошло из-за короткого замыкания проводки



Ночью 23 мая в садоводстве «Домостроитель» Иркутского района произошёл пожар в дощатой бытовке площадью 9 квадратных метров. В ней ночевала 55-летняя дачница, хозяйка деревянной времянки. Пожар вспыхнул глубокой ночью, и был обнаружен соседями слишком поздно. На момент прибытия пожарных бытовка была полностью охвачена огнём, произошло обрушение кровли.



В ходе разборки и проливки пожара, под обрушившимися конструкциями бытовки была обнаружена погибшая женщина. По предварительной версии, причиной пожара стало короткое замыкание электропроводки.



Государственные инспекторы по пожарному надзору призывают владельцев частных и дачных домов использовать обогреватели только заводского производства, устанавливая эти приборы на безопасном расстоянии от сгораемых предметов и материалов – стен, мебели. Если электропроводка в доме старая, а розетки неисправны, нужно пригласить квалифицированного электрика, не следует доверять ремонт электрооборудования случайным людям.



В одну розетку не рекомендуют включать более двух электроприборов, иначе из-за превышения максимально допустимой нагрузки может возникнуть аварийный режим работы электропроводки, в результате произойдёт короткое замыкание и, как следствие, пожар, сообщает пресс-служба ГУ МЧС России по Иркутской области.