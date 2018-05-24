Возгорание произошло из-за короткого замыкания проводки
Ночью 23 мая в садоводстве «Домостроитель» Иркутского района произошёл пожар в дощатой бытовке площадью 9 квадратных метров. В ней ночевала 55-летняя дачница, хозяйка деревянной времянки. Пожар вспыхнул глубокой ночью, и был обнаружен соседями слишком поздно. На момент прибытия пожарных бытовка была полностью охвачена огнём, произошло обрушение кровли.
В ходе разборки и проливки пожара, под обрушившимися конструкциями бытовки была обнаружена погибшая женщина. По предварительной версии, причиной пожара стало короткое замыкание электропроводки.
Государственные инспекторы по пожарному надзору призывают владельцев частных и дачных домов использовать обогреватели только заводского производства, устанавливая эти приборы на безопасном расстоянии от сгораемых предметов и материалов – стен, мебели. Если электропроводка в доме старая, а розетки неисправны, нужно пригласить квалифицированного электрика, не следует доверять ремонт электрооборудования случайным людям.
В одну розетку не рекомендуют включать более двух электроприборов, иначе из-за превышения максимально допустимой нагрузки может возникнуть аварийный режим работы электропроводки, в результате произойдёт короткое замыкание и, как следствие, пожар, сообщает пресс-служба ГУ МЧС России по Иркутской области.
Дачница погибла на пожаре в Иркутской области
Происшествия, Фото:
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