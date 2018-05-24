Суд учёл смягчающие обстоятельства
Еравнинский районный судом признал виновным жителя Заиграевского района в незаконном приобретении и хранении наркотиков без цели сбыта в значительном размере.
Мужчина собрал кусты дикорастущей конопли для собственного употребления. В феврале этого года при перевозке наркотика в Баунтовский район он был задержан сотрудниками полиции, наркотическое средство изъято.
С учётом смягчающих обстоятельств, отсутствия отягчающих обстоятельств, а также положительной характеристики, наличия постоянного места работы, отсутствия судимостей, суд оштрафовал подсудимого. Приговор вступил в законную силу, сообщает пресс-служба суда.
Собравший коноплю житель Бурятии получил штраф
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