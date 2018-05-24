Воры угнали «Ниву» со двора забайкальца

Угонщики бросили автомобиль на окраине посёлка



В полицию обратился житель посёлка Первомайский и сообщил об угоне транспортного средства. Прибывшие на место происшествия сотрудники полиции установили, что автомашина «ВАЗ – 2121» была на ночь припаркована во дворе дома. Утром 23 мая потерпевший обнаружил пропажу машины и отправился её искать. Обнаружив «Ниву» брошенной на окраине в посёлке, мужчина позвонил в полицию.



Стражи порядка установили лиц, причастных к совершению преступления. Ими оказались двое местных жителей в возрасте 20 и 22 лет. От них получены признательные показания. Возбуждено уголовное дело по статье 166 УК РФ «Неправомерное завладение транспортным средством», сообщает пресс-служба УМВД России по Забайкальскому краю.

