Угонщики бросили автомобиль на окраине посёлка
В полицию обратился житель посёлка Первомайский и сообщил об угоне транспортного средства. Прибывшие на место происшествия сотрудники полиции установили, что автомашина «ВАЗ – 2121» была на ночь припаркована во дворе дома. Утром 23 мая потерпевший обнаружил пропажу машины и отправился её искать. Обнаружив «Ниву» брошенной на окраине в посёлке, мужчина позвонил в полицию.
Стражи порядка установили лиц, причастных к совершению преступления. Ими оказались двое местных жителей в возрасте 20 и 22 лет. От них получены признательные показания. Возбуждено уголовное дело по статье 166 УК РФ «Неправомерное завладение транспортным средством», сообщает пресс-служба УМВД России по Забайкальскому краю.
Воры угнали «Ниву» со двора забайкальца
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