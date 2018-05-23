Моторная лодка «Казанка» с тремя пьяными пассажирами столкнулась с баржей на реке Лене в Иркутской области
Одному мужчине удалось выплыть. Поиски двоих продолжаются. Следователи проводят проверку, сообщается в соцсетях СКР.
В Иркутской области ищут пассажиров лодки после столкновения с баржей
Происшествия, Фото:
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