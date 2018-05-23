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В Улан-Удэ военный курсант получил срок за нападение на автоинспектора с ножом

Происшествия, 
Суд вынес приговор курсанту Новосибирского высшего военного командного училища

Следствием и судом установлено, что в июне 2017 года Бурков в селе Иволгинск, находясь в состоянии алкогольного опьянения, управлял автомобилем ГАЗ-24 в ночное время без включенных световых приборов.

После того как рядовой не выполнил требование инспектора ГИБДД об остановке, была организована погоня. При задержании Бурков нанес офицеру полиции несколько ударов ножом в жизненно важные органы, причинив вред здоровью средней тяжести.

Решением Улан-Удэнского гарнизонного военного суда ему назначено наказание в виде 6 лет лишения свободы с отбыванием в исправительной колонии общего режима, сообщает пресс-служба главного военного следственного управления СКР.
насилие в отношении представителя власти
 
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