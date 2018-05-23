В Забайкалье пропавшего первоклассника нашёл неравнодушный водитель

В Забайкалье полицейские с помощью граждан разыскали ребёнка, который сутки назад ушел из дома



Утром 23 мая в МВД обратились родственники мальчика 2011 года рождения и сообщили об его безвестном исчезновении. Личный состав районного отдела полиции был поднят по сигналу «Тревога». Установлено, что днем 22 мая ребенок, находясь под присмотром своего дяди, отпросился погулять и не вернулся.



При этом родственник посчитал, что ребенок ушел ночевать к бабушке, которая проживает неподалеку, и не обеспокоился его исчезновением. Лишь утром, выяснив, что ребенка никто не видел, они обратились за помощью к стражам порядка.



Сотрудники полиции, разбившись на группы, прочесывали местность, опрашивали одноклассников и соседей мальчика. Также, в ходе поисковых мероприятий на возможное обнаружение ребенка были ориентированы водители маршрутных автобусов и такси. В результате один из водителей заметил мальчика на улице города и сообщил полицейским.



Для выяснения обстоятельств исчезновения, стражи порядка доставили ребенка в отдел полиции. В настоящее время его жизни и здоровью ничего не угрожает, сообщает пресс-служба УМВД России по Забайкальскому краю.

