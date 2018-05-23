В садоводстве «Калиновка-3» в Усольском районе 21 мая молния ударила 47-летнего мужчину
Как сообщает пресс-служба ГУ МВД по Иркутской области, мужчину привезли в больницу в Ангарске с серьёзными ожогами от поражения электрическим током на теле. Пострадавший находится под наблюдением врачей, сообщает ИА «Байкал Инфо».
Молния ударила мужчину в Иркутской области
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В садоводстве «Калиновка-3» в Усольском районе 21 мая молния ударила 47-летнего мужчину
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