В садоводстве «Калиновка-3» в Усольском районе 21 мая молния ударила 47-летнего мужчину



Как сообщает пресс-служба ГУ МВД по Иркутской области, мужчину привезли в больницу в Ангарске с серьёзными ожогами от поражения электрическим током на теле. Пострадавший находится под наблюдением врачей, сообщает ИА «Байкал Инфо».



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Молния ударила мужчину в Иркутской области Происшествия, В садоводстве «Калиновка-3» в Усольском районе 21 мая молния ударила 47-летнего мужчину