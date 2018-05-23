В Улан-Удэ разыскивают вора, обчистившего сумку

Происшествия, Фото: МВД по Бурятии

Инцидент произошёл в баре



Ночью 21 мая в Управление МВД России по Улан-Удэ с заявлением о краже обратилась женщина. Она пояснила, что около 2 часов ночи неизвестный, находясь в питейном заведении по улице Ербанова, из сумки, оставленной без присмотра, похитил сотовый телефон и деньги. Ущерб составил 12 тысяч рублей.



В совершении преступления подозревается мужчина европейской внешности, среднего телосложения, рост около 175-180 см, на вид 30-35 лет.



Был одет: куртка, футболка и джинсы синего цвета, на футболке имеется надпись белого цвета.



Граждан, располагающих информацией о разыскиваемом, просят обращаться в органы внутренних дел по телефонам: 8(3012) 21-02-02, 29-58-73, 102 или 112, сообщает пресс-служба МВД по Бурятии.

