В Забайкалье миллионы кубометров стоков сбрасывали в реку

Природоохранная прокуратура подала в суд иск к ООО «Разрез Тигнинский»



Природоохранный прокурор установил, что нарушает экологическое законодательство ООО «Разрез Тигнинский», разрабатывающее Тарбагатайское буроугольное месторождение (участок Зугмарский).



В процессе работ в карьерах образуются сточные (карьерные) воды, которые сбрасываются в реку Хилок без очистки.



- Так, содержание цинка в сточных водах составило 0,041 миллиграмм на кубический дециметр при нормативе 0,005 миллиграмм на кубический дециметр. Азота - 1,05 миллиграмм на кубический дециметр при нормативе 0,5 миллиграмм на кубический дециметр, - сообщает Байкальская межрегиональная природоохранная прокуратура.



Специалистами посчитано, что ежемесячно в Хилок предприятием сбрасывается более миллиона кубометров вод с содержанием загрязняющих веществ.



Выявлено, что сброс осуществляется без разрешения на предоставление водного объекта в пользование, нормативов допустимых сбросов веществ и микроорганизмов в водный объект.



Забайкальская межрайонная природоохранная прокуратура в суд направила иск к ООО «Разрез Тигнинский», требуя запретить сброс неочищенных сточных вод в Хилок и понудить получить правоустанавливающие документы на пользование водным объектом. Исковое заявление находится на рассмотрении в суде.

