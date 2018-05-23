Как выяснилось, мужчина стоит на учёте в психдиспансере
22 мая в полицию поступило телефонное сообщение о том, что в одном из многоквартирных домов по улице 8 марта города Тайшет пьяный мужчина облил жилище легковоспламеняющейся жидкостью и угрожал поджечь, сообщает пресс-служба ГУ МВД по Иркутской области.
- Дежурный офицер безотлагательно направил к месту происшествия ближайший автопатруль полиции в составе командира отделения ППС Дмитрия Белинского, полицейского ППС Константина Вечерина и кинолога Виталия Бобкова, - уточняют в ведомстве.
Пожарные и полицейские по лестнице быстро поднялись в квартиру на втором этаже и скрутили дебошира. По предварительной версии, инцидент произошёл на фоне распития алкоголя.
Мужчина доставлен в медучреждение. Кроме того, известно, что он состоит на учёте в психоневрологическом диспансере.
- Проводится проверка, по результатам которой будет принято правовое решение, - подытожили в полиции.
Пьяный житель Иркутской области едва не спалил квартиру
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