Изгоняя беса, жительница Бурятии убила 2-летнюю дочь

Женщина жестоко расправилась с малышкой и задушила кошку, испугавшись, что в неё «вселился» труп дочери



Била всех подряд



В середине января в одном из сёл Заиграевского района произошла трагедия: 38-летняя мать избила до смерти свою двухлетнюю дочь, «изгоняя беса».



Всё началось с того, что мать женщины январским вечером выпила. Это сильно разозлило её и ближе к ночи она начала оскорблять свою маму и избивать её кулаками по голове. В этот момент от криков проснулась дочь и начала плакать.



Тогда женщина переключилась на девочку: она пнула её ногой в грудь, начала избивать руками. По словам бабушки девочки, у тот момент у матери ребёнка глаза стали «стеклянными», и она не была похожа на саму себя. Женщина твердила, что в малышку вселился бес и надо убить злого духа.



Бабушка заступалась за девочку и просила не бить её, но женщина не унималась: она тянула за ухо, закрывала дыхательные пути рукой.



– Причиной смерти стала механическая асфиксия в результате закрытия рта и носа твёрдым тупым предметом, – рассказал «Байкал-Daily» руководитель следственного отдела по Заиграевскому району СУ СКР Бурятии Сергей Шангин.



На теле девочки были обнаружены повреждения головы, кровоподтёки живота, левого и правого бёдер, некоторые удары наносились в область половых органов. Когда мать увидела, что у девочки начали синеть губы, она попыталась сделать ей искусственное дыхание и непрямой массаж сердца, но было уже поздно.



В это время перепуганная бабушка выбежала на улицу и рассказала соседям, что её дочь неадекватно себя ведёт. Местные жители вызвали «скорую» и полицию. Приехавшие на место трагедии медики констатировали смерть малышки.



Убила кошку



На допросе обвиняемая рассказала, что пока бабушка выбежала на улицу, а на полу в доме лежало бездыханное тело дочери, она задушила кошку, поскольку ей привиделось, что в неё вселился труп. А тело животного она перебросила через забор.



- По результатам судебной психолого-психиатрической экспертизы у женщины было выявлено острое шизофреноподобное психопатическое расстройство. В связи с этим женщина подлежит направлению на принудительное лечение в психиатрический стационар специализированного типа, - уточнил сыщик.



По словам следователя, женщина не состояла на учёте у медиков. Но родственники заметили отклонения в поведении женщины прошлым летом, но при этом агрессии она не проявляла.



Сейчас она находится в изоляторе временного содержания. Кроме того, за ней установлено круглосуточное наблюдение, чтобы она не смогла нанести увечья ни себе, ни окружающим.



У женщины есть ещё один ребёнок – 8-летняя девочка, которая в момент трагедии была в Улан-Удэ.