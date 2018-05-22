В Бурятии трудный подросток отправлен в спецучреждение

Хоринский районный суд вынес приговор подростку, отправив его специальное учебно-воспитательное учреждение закрытого типа сроком на 2 года



Судом установлено, что он совершил кражу - открыл незапертую переднюю пассажирскую дверь автомобиля и похитил дорогой телефон.



Подросток является воспитанником детского центра, характеризуется отрицательно. Не посещает уроки по неуважительным причинам, имеет много пропусков, не аттестован по большинству предметов, на дополнительные занятии не ходит, кружки и секции не посещает. В период самовольного ухода из детского дома, совершил кражу велосипеда, уголовное дело прекращено судом.



Также онранее привлекался к уголовной ответственности, и постановлением суда в отношении него было прекращено уголовное дело за кражи, и к нему были применены принудительные меры воспитательного воздействия в виде передачи его под надзор сроком на 1 год.



Однако меры не возымели положительного воздействия.



Приговором суда мальчик признан виновным, ему назначено наказание в виде одного года лишения свободы. Однако, га основании ст. 92 УК РФ он освобожден от наказания и направлен в спецучреждение.



Приговор в законную силу не вступил и может быть обжалован в апелляционном порядке, сообщает пресс-служба Хоринского районного суда.



